Умер автор первого хет-трика в истории сборной РФ по хоккею Березин

Фото: NHL.com

Бывший нападающий клуба НХЛ "Торонто", сделавший первый хет-трик в истории сборной России, Сергей Березин умер на 53-м году жизни. Причины смерти хоккеиста не уточняются, сообщает News.ru. со ссылкой на пресс-службу команды.

"Мы невероятно опечалены в связи с внезапной кончиной Сергея Березина. <...> В это трудное время наши мысли с его семьей и друзьями", – уточнили в пресс-службе команды.

Березин выступал в составе "Химок" из подмосковного Воскресенска с 1990 по 1994 год. Затем он играл в НХЛ в клубе "Торонто". Также Березин выступал за германский клуб "Кельнер Хайе". С ним хоккеист стал чемпионом страны в 1995 году и был признан лучшим игроком чемпионата.

В Олимпийских играх 1994 года и чемпионате мира 1996 года Березин участвовал в составе сборной России. Он оформил легендарный хет-трик в матче группового этапа чемпионата мира 1995 года против сборной Швейцарии.