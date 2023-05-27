"Оренбург" обыграл "Торпедо" в матче 29-го тура РПЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Оренбург" обыграл московское "Торпедо" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился со счетом 3:1 в пользу оренбуржцев.

В клубе "Оренбург" забили голы Дмитрий Воробьев, Химми Марин и Данил Капустянский.

Среди столичных футболистов гол забил Марио Чурич. На 76-й минуте матча Артем Самсонов получил вторую желтую каточку, в связи с чем его удалили с поля.

Оренбуржцы заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. В активе команды 43 очка. "Торпедо" остаются на 16-м месте с 13 баллами.

Ранее игроки самарского клуба "Крылья Советов" впервые с 1995 года обыграли "Урал" в рамках домашнего матча РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.

"Крылья Советов" набрали 29 очков и заняли 12-е место в турнирной таблице. "Урал" с 30-ю очками располагается на 11-й строчке.

