"Динамо" одержало вторую победу над "Йокеритом" в Кубке Гагарина

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московское "Динамо" одержало верх над финским "Йокеритом" во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).

В составе москвичей отличились Патрик Закриссон (16-я минута), Микс Индрашис (18) и Миика Койвисто (29). У проигравших шайбы забросили Никлас Енсен (10) и Брайан О'Нилл (45).

"Динамо" повело в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч состоится 1 марта в Москве.