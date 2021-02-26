Москва онлайн покажет финал Кубка Европы по сноуборду

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

27 февраля на территории спортивного комплекса "Воробьевы горы" состоится финал Кубка Европы Fis Grand Prix de Russie по биг-эйру.

Биг-эйр – наиболее зрелищный вид соревнований по сноуборду. Задача спортсмена – при помощи трамплина взмыть в небо и за время полета выполнить как можно больше трюков, после чего съехать с горки и финишировать под бурные овации публики. Выступления оцениваются по сложности трюков, динамике и красоте исполнения. В 2018 году направление биг-эйр было включено в программу зимних Олимпийских игр.

Смотрите прямую трансляцию 27 февраля в 19:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.