Объявлен состав допущенных к играм в Пхенчхане паралимпийцев из РФ

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Утвержден состав российских спортсменов, которые смогут участвовать в паралимпийских играх в Пхенчхане в нейтральном статусе. Список атлетов опубликован на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).

В перечень вошли 30 спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по пяти видам спорта, включая керлинг на колясках, сноуборд и горные лыжи.

В сообщении отмечается, что спортсмены не только прошли минимум два тестирования на допинг за последние шесть месяцев, но и прослушали образовательный курс о недопустимости применения запрещенных веществ.

Ранее российским болельщикам запретили проносить национальный флаг на соревнования Паралимпийских игр 2018 года. По мнению руководства IPC, использовать флаг страны, которой нет в перечне участников игр нельзя. Российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом, также как олимпийцы.

Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.