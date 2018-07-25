Москвичка Софья Великая завоевала серебро на ЧМ по фехтованию

25 июля, 14:52
Фото: ТАСС/Li Bo
Москвичка Софья Великая завоевала серебро на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском городе Уси. Весь пьедестал почета на этом турнире заняли российские саблистки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что чемпионский титул завоевала София Позднякова. Серебряная медаль досталась жительнице столицы Софье Великой, а бронзу выиграла еще одна российская саблистка – Яна Егорян.
В четвертьфинале Софья Великая одержала верх над саблисткой из Франции Сесилией Бердер со счетом 15:13. А в полуфинале московская спортсменка обыграла свою соотечественницу Яну Егорян со счетом 15:14. В то же время в параллельном поединке София Позднякова сумела одолеть представительницу США Энн-Элизабет Стоун. Она вышла в финал со счетом 15:6.
Затем две российские спортсменки встретились в финальном поединке. По его итогам София Позднякова выиграла золото со счетом 15:13, а Софья Великая стала обладательницей серебряной медали.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: