Москвичка Софья Великая завоевала серебро на ЧМ по фехтованию

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Москвичка Софья Великая завоевала серебро на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском городе Уси. Весь пьедестал почета на этом турнире заняли российские саблистки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что чемпионский титул завоевала София Позднякова. Серебряная медаль досталась жительнице столицы Софье Великой, а бронзу выиграла еще одна российская саблистка – Яна Егорян.

В четвертьфинале Софья Великая одержала верх над саблисткой из Франции Сесилией Бердер со счетом 15:13. А в полуфинале московская спортсменка обыграла свою соотечественницу Яну Егорян со счетом 15:14. В то же время в параллельном поединке София Позднякова сумела одолеть представительницу США Энн-Элизабет Стоун. Она вышла в финал со счетом 15:6.

Затем две российские спортсменки встретились в финальном поединке. По его итогам София Позднякова выиграла золото со счетом 15:13, а Софья Великая стала обладательницей серебряной медали.