Сборная Уругвая забила третий гол России

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Сборная Уругвая забила третий гол в ворота России в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Автором гола на 90-й минуте стал уругвайский форвард Эдисон Кавани.

Первый мяч попал в сетку российской сборной на десятой минуте. Его автором выступил Луис Суарес. Второй гол забил из-за пределов штрафной Диего Ласкальт.

Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф и в этом матче распределят между собой первое и второе места в группе. Игра проходит в Самаре.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. Матчи первенства проходят в 11 российских городах. В столице игры чемпионата принимают стадионы "Лужники" и "Спартак".