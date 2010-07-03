Россия готовится к защите титула: чемпионат Европы по пляжному регби снова в Москве

Фото: Дарья Исаева

27-28 июля столица России третий раз в истории примет один из крупнейших международных турниров по этому молодому, но очень зрелищному и яркому виду спорта – чемпионат Европы по пляжному регби. Соревнования пройдут в Центре пляжных видов спорта "Динамо" на Водном стадионе.

В России дисциплина регби пляжное была официально признана в 2015 году. Ежегодно проводятся национальный чемпионат и Кубок России по пляжному регби. Различные турниры по пляжному варианту проходят по всей стране, популярность этой дисциплины растет стремительными темпами.

В 2017 году в Москве был впервые проведен чемпионат Европы. Год назад на Водном стадионе сборной России впервые в истории удалось завоевать золотые медали одновременно и в женском, и в мужском турнирах. В 2019-м на ЧЕ в столицу приедут восемь мужских и восемь женских сборных команд.

В мужской части турнира, по традиции, ожидается интересное противостояние двух фаворитов – России и Италии. Именно эти команды являются победителями последних двух чемпионатов Европы. Также в Москву приедут сборные Грузии, Австрии, Латвии, Молдавии, Литвы и Хорватии.

У женщин состав по странам практически аналогичный. Кроме фаворитов – России и Италии – на Водном стадионе выступят команды Грузии, Испании, Белоруссии, Хорватии, Австрии и Латвии.

27 июля в Центре пляжных видов спорта "Динамо" пройдут матчи группового этапа, 28-го числа – старт плей-офф и розыгрыш медалей.