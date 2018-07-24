Игнашевич вошел в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Экс-защитник футбольного клуба ЦСКА Сергей Игнашевич официально стал тренером молодежной команды армейцев. Он будет помогать старшему тренеру Андрею Аксенову
"Уже на этой неделе Игнашевич приступит к работе в качестве помощника тренера молодежной команды. Желаем Сергею успехов на тренерском поприще!", – написали представители ЦСКА в Twitter.
Ранее Игнашевич заявил о завершении своей футбольной карьеры. Матч в составе сборной России против команды Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира стал для него итоговым.
14 июля Игнашевичу исполнится 39 лет. Он обладает рекордом по количеству матчей за сборную – 127. По словам самого спортсмена, если бы не ЧМ-2018, то карьера завершилась бы еще раньше.
Из сборной в 2018 году ушел также Александр Самедов. Он сыграл за национальную команду 53 матча и забил семь мячей.
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