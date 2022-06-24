Москва онлайн покажет массовую йогу в парке "Царицыно"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

26 июня в "Царицыно" пройдет VIII Международный день йоги. Это семейный фестиваль, гостей которого ждут лекции на темы здорового образа жизни, красоты, правильного питания, аюрведы, саморазвития и медитации.

В этом году на фестивале более двух тысяч человек единовременно выполнят 108 раз комплекс упражнений "Приветствие солнцу". Присоединяйтесь к нашему эфиру!

Смотрите трансляцию 26 июня в 09:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

