В Чечне опровергли сообщения о желании Салаха уйти из сборной Египта

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Начальник пресс-службы правительства Чеченской Республики Альви Каримов прокомментировал сообщения СМИ о том, что нападающий сборной Египта Мохаммед Салах может покинуть команду из-за главы республики Рамзана Кадырова.

"Эта информация носит совершенно некорректный характер. Могу со всей ответственностью сказать, что Мохаммед Салах в течение всего времени нахождения в Чеченской Республике имел абсолютно оптимистическое настроение и был настроен на игру", – цитирует Каримова RT. Он подчеркнул, что представители федерации и футболист были довольны приемом в Чечне.

Информация об использовании главой республики визита сборной Египта в политических целях не соответствует действительности, подчеркнул Каримов. Такие сообщения направлены на дискредитацию мундиаля в России, добавил он.

Ранее CNN сообщило, что Салах считает, что его использовали в Чечне. Отмечалось также, что футболист заявил, что не хочет участвовать в создании чьего-либо политического образа.

Информация появилась после визита египетской сборной в республику, где нападающего Салаха сделали почетным гражданином.