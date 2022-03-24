Москва онлайн покажет Всероссийские соревнования по конкуру среди детей

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25 марта зрители Москвы онлайн смогут увидеть Всероссийские соревнования по конкуру среди спортсменов от 7 до 16 лет, которые пройдут на территории конноспортивного комплекса "Измайлово".

Также в прямом эфире корреспондент пообщается с представителями жюри, директором конноспортивного комплекса "Измайлово" Екатериной Бакеевой и юными спортсменами.



В соревнованиях примут участие ученики общеобразовательных учреждений. Мероприятие пройдет при содействии министерства спорта России и Федерации конного спорта России.

Смотрите прямую трансляцию 25 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.