Этери Тутберидзе рассказала о трагедии в семье перед ОИ-2018

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Тренер фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала о трагедии, которая произошла в ее семье во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Письмо об этом она опубликовала на своей странице в Instagram.

Как призналась Тутберидзе, прямо перед отъездом российских спортсменов на сборы врачи поставили ее матери страшный диагноз − рак головного мозга. "Медали. Награждение. Люди поздравляют, заглядывают в глаза и ищут ответную радость, а ее как будто нет", − вспоминает тренер.

Отец Тутберидзе скончался за полгода до зимних ОИ в Сочи, а ее мать тоже так и не смогла порадоваться успеху подопечных дочери. "Дальше − странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200% из 100% возможных в спорте", − отметила Тутберидзе по поводу ухода от нее Евгении Медведевой.

22 марта подопечная тренера Алина Загитова завоевала золотую медаль на ЧМ по фигурному катанию в Японии. По сумме двух программ она набрала 237,5 балла.