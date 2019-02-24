Скелетонист Александр Третьяков победил в общем зачете Кубка мира

Скелетонист Александр Третьяков выиграл общий зачет Кубка мира по бобслею и скелетону. Россиянин стал обладателем этой награды уже во второй раз за свою спортивную карьеру, передает РИА Новости.
Заключительный этап Кубка мира сезона-2018/19 проходит в канадском Калгари. 33-летнему Третьякову, который возглавлял общий зачет перед вторым стартом 24 февраля, нужно было занять место не ниже четвертого. Это делало его недосягаемым для ближайшего соперника − Юн Сун Бина из Южной Кореи. По результатам гонки российский спортсмен показал второе время, чем и гарантировал себе первое место в общем зачете.
Свой первый Кубок мира по бобслею и скелетону Третьяков завоевал в сезоне-2008/2009.
Ранее сообщалось, что российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых взяли серебро в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира в Австрии. От завоевавших золото норвежцев Эмиля Иверсена и Йоханнеса Клебо, россияне отстали на 1,88 секунды. Бронза досталась итальянцам Франческо Де Фабиани и Федерико Пеллегрино.
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