Бобслеистка из РФ Сергеева сдала положительную допинг-пробу на Играх-2018

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Бобслеистка из России Надежда Сергеева сдала положительную допинг-пробу во время Олимпиады в Южной Корее.

Речь идет о результате теста, пройденного 18 февраля. Он показал наличие сердечного препарата, входящего в перечень запрещенных.

На официальной странице Федерации бобслея России в Facebook сообщается, что за несколько дней до этого теста, 13 февраля, проба спортсменки была чистой. Отмечается, что медики не назначали Сергеевой препарат.

Кроме того, в Федерации добавили, что вместе со спортсменкой понимают меру ответственности и осознают, как результат теста может отразиться на всей команде.

Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова стали двенадцатыми в состязании двухместных экипажей на Играх.

Ранее следы запрещенного препарата мельдония нашли в допинг-пробе "Б" российского керлингиста Александра Крушельницкого. При этом десять проб, сданных им ранее, оказались отрицательными.