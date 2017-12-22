Российских саночников Демченко и Иванову лишили медалей Олимпиады–2014

Фото: ТАСС/Zuma/Chuck Myers
Международный олимпийский комитет лишил российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову серебряных медалей Олимпиады в Сочи, сообщает "Р-Спорт". Спортсменов обвинили в нарушении антидопинговых правил.
Также спортсменов пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх. Решение об отстранении Демченко и Ивановой было принято по итогам выводов комиссии МОК, возглавляемой Денисом Освальдом. Этой комиссии было поручено перепроверить допинг-пробы российских спортсменов с домашних Игр.
Демченко завоевал серебро в соревнованиях одиночников и в эстафете, Иванова стала второй в эстафете, седьмой – в соревнованиях одиночниц.
Ранее МОК также пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах двукратную чемпионку Игр по биатлону Ольгу Зайцеву. Результаты спортсменки, показанные на Олимпийских играх в Сочи, были аннулированы. Такой вердикт также был вынесен после обвинения Зайцевой в нарушении антидопинговых правил.
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