Российских саночников Демченко и Иванову лишили медалей Олимпиады–2014

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Международный олимпийский комитет лишил российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову серебряных медалей Олимпиады в Сочи, сообщает "Р-Спорт". Спортсменов обвинили в нарушении антидопинговых правил.

Также спортсменов пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх. Решение об отстранении Демченко и Ивановой было принято по итогам выводов комиссии МОК, возглавляемой Денисом Освальдом. Этой комиссии было поручено перепроверить допинг-пробы российских спортсменов с домашних Игр.

Демченко завоевал серебро в соревнованиях одиночников и в эстафете, Иванова стала второй в эстафете, седьмой – в соревнованиях одиночниц.

Ранее МОК также пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах двукратную чемпионку Игр по биатлону Ольгу Зайцеву. Результаты спортсменки, показанные на Олимпийских играх в Сочи, были аннулированы. Такой вердикт также был вынесен после обвинения Зайцевой в нарушении антидопинговых правил.