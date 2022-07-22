Москва онлайн покажет международные соревнования по вейксерфингу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

23 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за тем, как на Северном речном вокзале проходят международные соревнования по вейксерфингу Kalinka Wakesurf Cup. Это мероприятие является отборочным этапом для Чемпионата мира по вейксерфингу – 2022.

В прямом эфире вы увидите показательные выступления спортсменов из России и других стран.

Смотрите прямую трансляцию 23 июля в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.