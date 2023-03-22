Чемпион мира по футболу Месут Озил объявил о завершении карьеры

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Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Месут Озил заявил о завершении карьеры. Об этом он написал в Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Прошлым летом футболист перешел в "Истанбул Башакшехир" на правах свободного агента. В этом сезоне полузащитник сыграл в четырех матчах чемпионата Турции, но не отметился результативными действиями.

"После долгих размышлений я объявляю о своем уходе из профессионального футбола. Мне выпала честь быть профессиональным футболистом на протяжении почти 17 лет. Я невероятно благодарен за эту возможность. Но в последние недели и месяцы, когда я получил несколько травм, становилось все более ясно, что пришло время покинуть большую футбольную арену", – отметил футболист.

Озил – чемпион Испании, обладатель Кубка Германии, Кубка и Суперкубка Испании. Также он четыре раза выигрывал Кубок и два раза Суперкубок Англии. В составе сборной Германии он стал победителем (2014) и бронзовым призером чемпионатов мира (2010), а также дважды завоевал бронзу чемпионатов Европы (2012, 2016).

Ранее бразильский футболист Жо, выступавший за московский ЦСКА в 2006–2008 годах, объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом в профессиональной карьере 35-летнего нападающего стал саудовский "Аль-Джабалайн". В составе ЦСКА Жо провел три сезона, отметившись 47 голами в 80 матчах.

Кроме того, в разные годы Жо играл за английские "Манчестер Сити" и "Эвертон", турецкий "Галатасарай", бразильские "Коринтианс", "Интернасьонал", "Атлетико Минейро" и "Сеару", а также клубы из ОАЭ, Китая, Японии и сборную Бразилии.

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