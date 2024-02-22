Москва онлайн покажет зимний заплыв в честь Дня защитника Отечества

23 февраля на Гребном канале состоится заплыв в честь Дня защитника Отечества, в котором примут участие зимние пловцы из разных уголков страны.

Корреспондент Лариса Соколова пообщается с участниками и узнает, как они закалялись и готовились к купанию в ледяной воде.

Мероприятие проведет Всероссийская федерация зимнего плавания.

23 февраля 1951 года на Москве-реке прошел первый массовый заплыв, организованный героем Великой Отечественной войны, защитником Севастополя, водолазом-спасателем Османом Кумуковым. До 2006 года это мероприятие проводилось ежегодно. В 2023 году было решено возродить традицию, а местом проведения зимних купаний стал Гребной канал.

Смотрите прямую трансляцию 23 февраля в 10:20 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.