Баскетболисты ЦСКА победили турецкий "Анадолу Эфес" в Евролиге

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Столичный ЦСКА победил турецкий "Анадолу Эфес" в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча в Москве завершилась со счетом 102:84 (31:24, 25:30, 21:14, 25:16). Самым результативным в составе ЦСКА стал американце Уилл Клайберн (24 очка).

ЦСКА одержал 11-ю победу в 14 матчах и сохранил место в тройке лидеров.

В следующей встрече 28 декабря армейцы сыграют в гостях с греческим "Панатинаикосом".

Международная федерация баскетбола (FIBA) ранее разрешила игроку ЦСКА Джоэлу Боломбою выступать за сборную России.