МОК рассмотрит дело биатлонистки Зайцевой 23 ноября

21 ноября, 19:26
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит дело биатлонистки Ольги Зайцевой, подозреваемой в нарушениях антидопинговых правил, в четверг, 23 ноября.
В этот же день будут заслушаны дела двукратного победителя Игр-2014 бобслеиста Алексея Воеводы и лыжниц Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко, сообщает ТАСС.
Дело в отношении Зайцевой завела комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады 2014 года в Сочи. Поводом послужили данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.
На Играх-2014 Зайцева в составе российской сборной завоевала серебро в эстафетной гонке. В индивидуальной гонке спортсменка стала 15-й, в спринте – 28-й, в гонке преследования – 11-й, а в масс-старте финишировала 23-й.
Ольга Зайцева является двукратной олимпийской чемпионкой в эстафетах и трехкратной чемпионкой мира. На ее счету также 13 личных побед на этапах Кубка мира. В январе 2015 года Зайцева объявила о завершении карьеры.
5 декабря МОК огласит решение о том, получат ли российские спортсмены право участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
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