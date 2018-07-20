МОК готов принять Россию обратно

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Международный олимпийский комитет готов принять Россию обратно и поддержать все реформы в российском спорте, заявил глава МОК Томас Бах.

"Россия была подвержена санкциям, слова "Россия" не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит", – цитирует его РИА Новости.

Бах пояснил, что Россия приняла санкции и осознала необходимость изменений. По словам главы МОК, эти изменения можно увидеть: новые ОКР и РУСАДА, новые люди в министерстве спорта. Он подчеркнул, что в комитете поддерживают инициативы и считают их важными."В отношении будущего – в России есть готовность перевернуть страницу", – подчеркнул глава организации.

5 декабря 2017 года исполком МОК временно отстранил Олимпийский комитет России и допустил российских атлетов на Игры в Пхенчхане в статусе спортсменов-олимпийцев из РФ. Выступать под флагом страны им не разрешили, что они соревновались под олимпийским флагом. После зимних Игр членство ОКР в МОК автоматически восстановили.