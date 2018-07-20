Стадион ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде пострадал в результате ливней

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Принимавший матчи ЧМ-2018 стадион "Нижний Новгород" пострадал из-за аномальных осадков, обрушившихся на город, сообщает сообщает пресс-служба "Спорт-Инжиниринга".

В здании арены образовались протечки в системе ливневой канализации. Этому способствовало естественное переполнение городской системы ливнестоков в результате экстремальных ливней.

В настоящее время специалисты "Спорт-Инжиниринга" устраняют проблему и ее последствия.

Стадион переведут в режим регулярной деятельности. Его здание способно вместить 45 тысяч зрителей. Стоимость постройки составила 17 миллиардов рублей.

Сообщается, что ранее от ливней сильно пострадал другой стадион чемпионата мира по футболу 2018 года "Волгоград Арена". В скором времени эта арена сменит название на "Победу".

Чемпионат мира по футболу проходил в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, которая обыграла в финале команду Хорватии со счетом 4:2, став двукратным обладателем Кубка мира ФИФА.