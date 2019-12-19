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Спорт

20:44

Леонид Слуцкий возглавил ФК "Рубин"

спорт

Фото: ТАСС/AP Photo/Andrew Medichini

Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин". Об этом говорится на сайте клуба.

"Я с огромным удовольствием принимаю новый вызов в своей карьере. У меня еще не было ситуации, чтобы я принимал команду, которая находится не на максимально высоких для себя позициях в турнирной таблице. Но этот опыт тоже безумно интересен", – рассказал Слуцкий в интервью клубу.

16 декабря казанский клуб объявил об отставке главного тренера клуба Романа Шаронова и его тренерского штаба. Слуцкий, в свою очередь, поделился, что в штабе останутся Олег Кузьмин, Сергей Козко, Хавьер Нойя.

30 ноября 2019 года ФК "Витесс" официально объявил об отставке Леонида Слуцкого. Клуб также покинули члены тренерского штаба Олег Яровинский, а также Василий и Алексей Березуцкие.

До этого 48-летний Слуцкий тренировал английский "Халл Сити", сборную России, ЦСКА, "Крылья Советов" (Самара), ФК "Москва", "Уралан" (Элиста) и волгоградскую "Олимпию". С ЦСКА Слуцкий трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

Ранее в одном из последних интервью Леонид Слуцкий поделился проблемой, которую он считает главной в своей карьере наставника. Слуцкий пожаловался, что все праздники за время своей тренерской деятельности ему приходилось проводить одному вдали от семьи. Специалист признался, что именно это стало главной причиной развода с женой.

"Эта профессия, наверное, самая одинокая на свете", – уверен наставник.

Тренер добавил, что с подобной проблемой он имел дело даже тогда, когда возглавлял в России московский футбольный клуб "ЦСКА".

ФК "Витесс" официально объявил об отставке Леонида Слуцкого

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