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12:33

Скончался старший тренер сборной РФ по вольной борьбе Невретдинов

спорт утраты

12:33

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Фото: Федерация спортивной борьбы России

Член исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), старший тренер национальной команды по вольной борьбе Шамиль Невретдинов скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ФСБР во вторник, 19 февраля.

В федерации отметили, что Невретдинов на протяжении долгого времени готовил сборные команды СССР и России по всем возрастам. Он также являлся автором множества методических пособий.

"Да, его настигла тяжелейшая болезнь, но он был до последнего дня в строю, был востребован для всего штата. Тяжелейшая утрата не только для борцовского мира, но и для всех, ведь Шамиля Тагировича знала, без преувеличения, вся страна", – отметил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Прощание с Невретдиновым пройдет 20 января в главной мечети, располагающейся на Проспекте Мира в Москве.

спорт утраты

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