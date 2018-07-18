Пропускная способность "Лужников" выросла в 10 раз

Фото: Портал Москва 24/Никита Симонов
Пропускная способность стадиона "Лужники" увеличилась в 10 раз после реконструкции. Об этом заявил главный архитектор города Сергей Кузнецов на Московском урбанистическом форуме.
Он отметил, что в старом стадионе вход–выход был организован в виде нескольких подъездов, а внутри были длинные лестницы как в жилом доме. Во время реконструкции на стадионе построили большие винтовые лестницы, которые ускорили время прохода в 10 раз, сообщает пресс-служба Москомархитектуры
Кузнецов добавил, что, согласно требованиям FIFA, вход на площадку и выход должен составлять восемь минут. При этом стадион рассчитан на 80 тысяч человек, и вывести их за восемь минут очень непросто.
Во время мундиаля в "Лужниках" прошли семь матчей, в том числе матчи открытия и закрытия.
"Москва в цифрах": стадион "Лужники"
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