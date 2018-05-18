Николишин оценил игру сборной России по хоккею на ЧМ-2018

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Бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России по хоккею Андрей Николишин оценил игру национальной команды на чемпионате мира 2018 года в Дании.

Спортсмен заявил, что ему понравилась команда. По его словам, в течение всего турнира она старалась "действовать комбинационно, более раскрепощенно". Николишин отметил сходство с советским хоккеем, изобилующим большим числом передач. "Разочаровали лишь поражения в матчах с прямыми конкурентами. Но это следствие недостаточного уровня мастерства", – цитирует его RT.

Сборная России по хоккею впервые с 2013 года осталась без медалей чемпионата. Российская команда проиграла канадцам в четвертьфинальном матче со счетом 4:5. Всего сборные России и Канады провели 18 матчей на чемпионатах мира. Восемь из них закончились победой россиян, канадцы выиграли 10 раз. В 2018 же году хоккеисты из России стали лидерами на Олимпиаде.