Московский "Локомотив" предложил "СКА-Хабаровску" перенести матч в Сочи

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Московский "Локомотив" обратился к "СКА-Хабаровску" с просьбой перенести матч 18-го тура чемпионата России из Хабаровска в Сочи. Поводом послужили погодные сводки, согласно которым в день игры – 27 ноября – в Хабаровске ожидается ниже -15 градусов и снег.

"Проведение матча при таких погодных условиях представляется невозможным, в том числе с учетом высокого риска спортивного травматизма и повреждения верхних дыхательных путей футболистов. Указанные погодные условия будут крайне неблагоприятными и для зрителей", — цитирует RT заявление железнодорожников.

При этом московский клуб готов взять на себя все издержки на перелет и размещение игроков, руководства и персонала "СКА-Хабаровска".

По итогам 16 туров "Локомотив" возглавляет турнирную таблицу, опережая "Зенит" на три балла. Хабаровчане идут на последней строчке.