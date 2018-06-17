Аншлаг в "Лужниках". Более 78 тысяч человек побывали на матче Германия − Мексика

Фото: ТАСС/Денис Тырин

Более 78 тысяч человек посетили матч ЧМ-2018 между сборными Германии и Мексики, который состоялся 17 июня на стадионе "Лужники". Такие цифры привели в пресс-службе агентства "ТурСтат".

В агентстве уточнили, что на игру сборных Германии и Мексики в "Лужниках" собрались 78 тысяч 11 зрителей. Всего же с начала чемпионата футбольные матчи посетили уже около 500 тысяч болельщиков, сообщили в "ТурСтате" Агентству "Москва".

17 июня сборная Мексики сенсационно обыграла команду Германии. Единственный гол, обеспечивший победу мексиканцам, забил Ирвинг Лосано. Этот матч собрал настоящий аншлаг в "Лужниках".

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