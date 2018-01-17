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Спорт

17 января, 19:18

Ласицкене установила лучший результат сезона в мире

спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене показала лучший результат сезона в мире, победив на Мемориале Дьячкова-Озолина.

Соревнования проходили в столице в среду, 17 января. Спортсменка с первой попытки взяла планку на высоте 2,01 метра, передает ТАСС.

Это состязание стало третьим стартом сезона для Ласицкене. Ранее она прыгнула на 1,95 метра в Челябинске. Сезон легкоатлетка открыла в Минске 23 декабря. В следующий раз спортсменка выступит на московском турнире "Битва полов" 21 января.

В августе Ласицкене первой в истории смогла добиться золота на чемпионате мира, выступая под нейтральным флагом.

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