Ласицкене установила лучший результат сезона в мире

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене показала лучший результат сезона в мире, победив на Мемориале Дьячкова-Озолина.

Соревнования проходили в столице в среду, 17 января. Спортсменка с первой попытки взяла планку на высоте 2,01 метра, передает ТАСС.

Это состязание стало третьим стартом сезона для Ласицкене. Ранее она прыгнула на 1,95 метра в Челябинске. Сезон легкоатлетка открыла в Минске 23 декабря. В следующий раз спортсменка выступит на московском турнире "Битва полов" 21 января.

В августе Ласицкене первой в истории смогла добиться золота на чемпионате мира, выступая под нейтральным флагом.