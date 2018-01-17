СК собрал новые доказательства, опровергающие показания Родченкова

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Следственный комитет РФ собрал дополнительные доказательства, которые опровергают показания экс-главы антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Родчнеков утверждает, что пробы российских спортсменов в Сочи подменяли.

"Следствием не получено никаких доказательств подмены проб в сочинской лаборатории в 2014 году", – заявила Петренко. По ее словам, сотрудники антидопингового центра, работавшие в этой лаборатории в 2014 году, заявили, что пробы не подменялись, пишет ТАСС.

Следствие получило протоколы перемещения допинг-проб в сочинской лаборатории в 2014 году ряда спортсменов. Среди них лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Алексей Петухов и Евгения Шаповалова, биатлонистка Ольга Вилухина, бобслеист Алексей Воевода, саночник Альберт Демченко.

"Из документов следует, что допинг-пробы поступали в сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до двух часов передавались на исследование", – подчеркнула Петренко.

Григорий Родченков заочно арестован в России и объявлен в международный розыск.