Футболисты "Атлетико" обыграли "Реал" в мадридском дерби за Суперкубок Европы

Фото: AP/Mindaugas Kulbis

Мадридский "Атлетико" обыграл "Реал" в первом в истории дерби за Суперкубок Европы. Матч в Таллине завершился со счетом 4:2.

Счет уже на первой минуте открыл форвард "Атлетико" Диего Коста, таким образом забив самый быстрый мяч в истории турнира. На 27-й минуте нападающий Карим Бензема сравнял счет, а на 63-й минуте капитан "Реала" Серхио Рамос успешно реализовал пенальти и вывел свою команду вперед.

Однако на 79-й минуте Коста оформил дубль и сравнял счет, переведя матч в дополнительное время. Подопечные Диего Симеоне, который из-за дисквалификации наблюдал за игрой с трибуны, еще дважды смогли поразить ворота Кейлора Наваса. Сначала на 98-й минуте отличился полузащитник Сауль Ньигес, а точку в матче на 104-й минуте поставил Коке.

Таким ообразом, "Атлетико" выиграл третий в истории турнира титул. Ранее Суперкубок доставался "матрасникам" в 2010 и 2012 годах.

17 мая "Атлетико" разгромил "Марсель" в финале Лиги Европы, что позволило клубу побороться за Суперкубок с "Реалом", который стал победителем Лиги чемпионов, обыграв английский "Ливерпуль".