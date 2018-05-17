Француз против французов: как "Атлетико" стал победителем Лиги Европы

Мадридский "Атлетико" в среду в финале Лиги Европы разгромил "Марсель". Спортивный обозреватель портала Москва 24 вспоминает путь обеих команд до решающего матча и объясняет, почему результат этой игры был вполне закономерен.

Фото: ТАСС/PA Images/Nick Potts

Уже до матча было понятно, что "Марсель" в финале не фаворит. Все-таки слишком неравны силы французской и испанской команд. "Марсель" последний раз оказывался в финале Лиги Европы в 2004 году – тогда еще этот турнир назывался Кубком УЕФА. "Атлетико" еще два года назад играл в финале Лиги чемпионов. И, пожалуй, только Диего Симеоне и сам Господь Бог могут сказать, почему в этом году мадридский клуб не вышел из группы с "Ромой", "Челси" и "Карабахом", еще и сыграв с последним оба матча вничью.

После вылета из ЛЧ попадание в финал Лиги Европы для "Атлетико" было уже делом чести. А меньшее считалось бы провалом еврокубкового сезона. Для "Марселя" же нынешний финал – едва ли не главный успех за последнее десятилетие. Более того, для всей Франции, чьи клубы ни разу не побеждали в Лиге Европы, а также в турнирах, которые ей предшествовали.

Подопечные Диего Симеоне отнеслись к играм в ЛЕ крайне серьезно. Проходя соперника одного за одним, они делали это, что называется, "на классе". Чего только стоит двухматчевое противостояние "Атлетико" и московского "Локомотива" в ⅛ финала, которое надолго запомнится болельщикам "железнодорожников". Игры этих двух команд закончились победой мадридского клуба с суммарным счетом 8:1. Причем пять из этих голов испанцы наколотили на домашнем стадионе "красно-зеленых" в Черкизово.

После "железнодорожников" "Атлетико" одолел "Спортинг", а затем попал на "Арсенал", считавшийся вторым после мадридцев фаворитом турнира. Англичане до этого разобрались с московским ЦСКА, который, тем не менее, имел неплохие шансы дойти до полуфинала. Да, в первом матче в Лондоне армейцы уступили со счетом 4:1. Но в Лиге чемпионов "Рома" преподала урок, как выходить из таких ситуаций. И московская команда оказалась способным учеником. По ходу матча ЦСКА вел 2:0, а третий гол уже перестал казаться чудом. Но команда поплыла, пропустила два мяча и вылетела из Лиги Европы.

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

"Атлетико" не без труда одолел "Арсенал". В самом начале первой полуфинальной встречи судья удалил защитника мадридцев Шиме Врсалько. Из-за этого решения вспылил Диего Симеоне, и арбитр без тени сомнения показал красную карточку и ему. В результате "Атлетико" не только пришлось доигрывать вдесятером, но еще и без тренера на бровке. Однако "матрасники" выстояли. Матч в Лондоне закончился боевой ничьей (1:1), а у себя дома "Атлетико" ограничился одним забитым голом, не дав при этом никаких шансов на взятие ворот "Арсеналу".

Мадридский клуб заслуженно оказался в финале Лиги Европы. То же самое, но с большим трудом, можно сказать и про "Марсель". На пути французской команды хоть и попадались менее именитые соперники, но играть с ними было не так уж просто. В 1/16 финала "Марсель" одолел португальскую "Брагу", затем – испанский "Атлетик", а после – "РБ Лейпциг", который до этого выбил из турнира петербургский "Зенит". Первую игру в гостях "Марсель" проиграл с минимальным счетом. А во второй одержал победу со счетом 5:2.

Наиболее драматичным оказался ответный матч полуфинала против "Ред Булл Зальцбург", который обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Первая встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу французов. Такие же цифры были после 90 минут и во второй игре – правда, уже в пользу австрийской команды. В первый экстра-тайм голов не забили, заканчивался второй и близилась серия пенальти. Однако за пять минут до конца встречи Карасев ошибочно назначил угловой, после которого "Марсель" отыгрался. Можно сказать, что это судья подарил путевку в финал команде Руди Гарсии. Но футбол любит случайности. А везение в данном случае еще и совпало с бешеным желанием "Марселя" победить.

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Стоит признать, что это желание было видно и в первые десять минут матча против "Атлетико". Несколько опасных ударов, выход один на один нападающего французского клуба Валера Жермена. Казалось, что "Марселю" вполне по силам сломать мадридцев и забить гол. Но это ощущение, как это почти всегда бывает с "Атлетико", оказалось лишь видимостью. Команда Симеоне затаилась, пытаясь подловить "Марсель" на контратаке.

Ошибка случилась даже слишком неожиданно. На 21-й минуте вратарь Стив Манданда неудачно отдал передачу защитнику. Ее перехватил Габи, который в касание переправил мяч на Антуана Гризманна. А тот уже без проблем переиграл голкипера. На 49-й все тот же Гризманн удвоил счет и окончательно убил всякие надежды "Марселя" на камбэк. Точку в матче поставил Габи, забивший на 89-й минуте.

Чуда не произошло, результат оказался слишком прогнозируемым. "Атлетико" по всем фронтам уничтожил французов. И сделал это в первую очередь француз Гризманн. А "Локомотив" теперь может смело сказать, что проиграл чемпиону. Как и в 2012 году, когда "железнодорожники" уступили в плей-офф другой испанской команде – "Атлетику" из Бильбао, в итоге ставшей победителем ЛЕ.

Тимур Фехретдинов