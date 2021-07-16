Москва онлайн покажет, как участники "Гонки героев" покоряют "Эверест"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

17 июля зрители Москвы онлайн смогут в режиме реального времени наблюдать за экстремальным забегом по пересеченной местности "Гонка героев". Вы увидите, как участники преодолевают одно из самых трудных испытаний – "Эверест". Корреспондент Москвы онлайн пообщается с организаторами и участниками забега.

"Гонка героев" – это экстремальная полоса препятствий, рассчитанная на отважных парней и девушек. Маршрут разработан профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Участникам предстоит преодолеть переправы, рвы и поля с колючей проволокой, взобраться на гору, а потом получить достойную награду за смелость.



Смотрите трансляцию 17 июля в 13:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.