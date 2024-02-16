Москва онлайн покажет соревнования по скоростному спуску на коньках

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

17 февраля на Воробьевых горах состоится Гран-при Москвы в рамках Открытого кубка мира по скоростному спуску на коньках. Корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщается с участниками и болельщиками.

В соревнованиях примут участие лидеры мирового айс-кросса из Франции, Польши, Германии, Финляндии и России.

Спортсмены в полной хоккейной амуниции совершат спуск по ледяному желобу с препятствиями в виде трамплинов и крутых поворотов. Общая протяженность трека составит 300 метров.

Смотрите прямую трансляцию 17 февраля в 18:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.