16 февраля, 15:35События
Москва онлайн покажет мастер-класс фигуристки Анастасии Гребенкиной на ГУМ-Катке
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
18 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть мастер-класс известной фигуристки Анастасии Гребенкиной на ГУМ-Катке.
Спортсменка расскажет и продемонстрирует, как удержать равновесие, осуществить вращения, выполнить "змейку" и "елочку".
Смотрите прямую трансляцию 18 февраля в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.