Москва онлайн покажет мастер-класс фигуристки Анастасии Гребенкиной на ГУМ-Катке

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

18 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть мастер-класс известной фигуристки Анастасии Гребенкиной на ГУМ-Катке.

Спортсменка расскажет и продемонстрирует, как удержать равновесие, осуществить вращения, выполнить "змейку" и "елочку".

Смотрите прямую трансляцию 18 февраля в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.