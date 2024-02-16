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16 февраля, 15:35

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Москва онлайн покажет мастер-класс фигуристки Анастасии Гребенкиной на ГУМ-Катке

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

18 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть мастер-класс известной фигуристки Анастасии Гребенкиной на ГУМ-Катке.

Спортсменка расскажет и продемонстрирует, как удержать равновесие, осуществить вращения, выполнить "змейку" и "елочку".

Смотрите прямую трансляцию 18 февраля в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

спортМосква онлайн
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