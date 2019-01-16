ОКР попросит Зубкова оставить пост главы Федерации бобслея

Олимпийский комитета России попросит нынешнего президента Федерации бобслея России Александра Зубкова выполнить требование Международной федерации бобслея и скелетона и покинуть свой пост. Такое заявление сделал президент ОКР Станислав Поздняков, передает "Интерфакс".
Поздняков также напомнил, что, в соответствии с уставом Комитета, членство в ОКР может быть прекращено по решению исполкома. Такое развитие событий не исключено из-за действий, которые противоречат базовым принципам олимпийского движения.
Президент ОКР выразил надежду, что проблему получится решить в рабочем порядке. "В противном случае может быть подорвана вся деятельность ОКР и взаимодействие с международными спортивными организациями", – добавил Поздняков.
16 января IBSF сообщила о дисквалификации Зубкова на два года с 19 декабря прошлого года. Причиной такого решения названа подмена проб в 2014 году. Спортсмен не сможет участвовать в соревнованиях и занимать административные должности в национальной организации. Вместе с Зубковым были дисквалифицированы еще трое спортсменов.
В эксклюзивном интервью порталу Москва 24 бобслеист назвал решение IBSF "полным маразмом". Сейчас спортсмен ожидает профессионального перевода о вынесении решения, а после этого свяжется со своим адвокатом, чтобы обсудить дальнейшие действия.
В 2017 году комиссия МОК лишила Зубкова двух золотых медалей, завоеванных на сочинской Олимпиаде. Тогда же его пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах из-за нарушения антидопинговых правил. Его статус олимпийского чемпиона на территории России был восстановлен в ноябре прошлого года.
Александр Зубков не сможет занимать пост президента Федерации бобслея
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