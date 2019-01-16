Зубкова и трех российских бобслеистов дисквалифицировали на два года

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Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала президента Федерации бобслея России Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщается на сайте IBSF.

Таким образом, Зубков не имеет права заниматься любой деятельностью, связанной с бобслеем, в том числе занимать административные должности в национальных организациях.

Также за аналогичное нарушение дисквалифицированы российские бобслеисты Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев.

В ноябре 2017 года комиссия МОК пожизненно отстранила Зубкова от участия в Олимпийских играх и аннулировала его результаты на сочинской Олимпиаде 2014 года из-за нарушения антидопинговых правил. Позже Спортивный арбитражный суд снял с бобслеиста пожизненное отстранение, но не вернул ему две золотые медали Игр в Сочи, завоеванные в соревнованиях двоек и четверок.

В ноябре 2018 года Мосгорсуд восстановил Зубкова в статусе Олимпийского чемпиона на территории России.

В середине декабря 2018 года австрийская прокуратура заподозрила российских биатлонистов в употреблении допинга. Под подозрения попали биатлонисты Александр Логинов, Алексей Волков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Ирина Старых, тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов, а также массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов. Несмотря на подозрения, Международный союз биатлонистов не стал отстранять российских спортсменов от соревнований, поскольку австрийские правоохранительные органы не предоставили дополнительной информации о ходе расследования.

В 2016 году бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков опубликовал доклад, в котором заявил, что на Играх в Сочи подменялись пробы допинг-тестов российских спортсменов. По итогам доклада Международный олимпийский комитет лишил Россию 13 олимпийских наград. Также спортсменам было запрещено выступать на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане под российским флагом.

Всемирное антидопинговое агентство признало деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу. В сентябре 2018 года РУСАДА восстановили в правах.