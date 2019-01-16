Зубкова и трех российских бобслеистов дисквалифицировали на два года

Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала президента Федерации бобслея России Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщается на сайте IBSF.
Таким образом, Зубков не имеет права заниматься любой деятельностью, связанной с бобслеем, в том числе занимать административные должности в национальных организациях.
Также за аналогичное нарушение дисквалифицированы российские бобслеисты Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев.
В ноябре 2017 года комиссия МОК пожизненно отстранила Зубкова от участия в Олимпийских играх и аннулировала его результаты на сочинской Олимпиаде 2014 года из-за нарушения антидопинговых правил. Позже Спортивный арбитражный суд снял с бобслеиста пожизненное отстранение, но не вернул ему две золотые медали Игр в Сочи, завоеванные в соревнованиях двоек и четверок.
В ноябре 2018 года Мосгорсуд восстановил Зубкова в статусе Олимпийского чемпиона на территории России.
В середине декабря 2018 года австрийская прокуратура заподозрила российских биатлонистов в употреблении допинга. Под подозрения попали биатлонисты Александр Логинов, Алексей Волков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Ирина Старых, тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов, а также массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов. Несмотря на подозрения, Международный союз биатлонистов не стал отстранять российских спортсменов от соревнований, поскольку австрийские правоохранительные органы не предоставили дополнительной информации о ходе расследования.
В 2016 году бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков опубликовал доклад, в котором заявил, что на Играх в Сочи подменялись пробы допинг-тестов российских спортсменов. По итогам доклада Международный олимпийский комитет лишил Россию 13 олимпийских наград. Также спортсменам было запрещено выступать на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане под российским флагом.
Всемирное антидопинговое агентство признало деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу. В сентябре 2018 года РУСАДА восстановили в правах.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.