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Зубков прокомментировал свою дисквалификацию

"Это полный маразм": Зубков – о решении Международной федерации бобслея

спорт эксклюзив

15:47

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала президента Федерации бобслея России Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщается на сайте IBSF.

Также за аналогичное нарушение дисквалифицированы российские бобслеисты Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев.

Зубков в беседе с порталом Москва 24 рассказал, что в данный момент ждет профессионального перевода о вынесении решения, а после этого свяжется со своим адвокатом, чтобы обсудить дальнейшие действия.

"Я не ознакомился с документом. Я должен увидеть, в чем меня обвиняют, какие наказания, а после этого какие-то дальнейшие шаги предпринимать", – заявил он. При этом Зубков подчеркнул, что не согласен с решением Международной федерации бобслея и скелетона.

"Уже неоднократно повторяю: у меня антидопинговых нарушений нет, допинга в пробах нет. То, что какая-то соль была, – вопросы не ко мне. Конечно, я не согласен с этим. На каком основании меня впервые в истории обвиняют в нарушении антидопинговых правил? Это вообще маразм полный", – поделился Зубков.

Он добавил, что не понимает, почему подобное решение выносится спустя пять лет после Олимпиады в Сочи. Дисквалификация означает не только невозможность выступать на соревнованиях, но и занимать любую должность в национальной федерации.

"На каком основании Международная федерация меня дисквалифицировала? Она меня не выбирала: меня выбирали регионы, меня выбирали в стране. Каким образом здесь принимаются решения об отстранении меня от должности со стороны федерации? Да, я не могу ездить, но руководить я могу. Получим документы, посмотрим все взвешенно", – резюмировал Зубков.

В 2017 году комиссия МОК приняла решение о пожизненном отстранении Зубкова от участия в Олимпиадах из-за нарушения антидопинговых правил. Кроме того, лишила двух золотых медалей, которые спортсмен получил на сочинской Олимпиаде 2014 года. В последствии Спортивный арбитражный суд аннулировал решение о пожизненной дисквалификации бобслеиста. Однако медали ему не были возвращены.

В ноябре 2018 года Мосгорсуд восстановил Зубкова в статусе Олимпийского чемпиона на территории России.

Евгения Маркова

спорт эксклюзив

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