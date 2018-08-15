Алексей Миранчук рассказал, как изменилось отношение россиян к футболу после ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Нападающий сборной России Алексей Миранчук рассказал, как отразилось на его популярности успешное выступление на чемпионате мира по футболу, передает RT.

Он подчеркнул, что соревноваться с Дзюбой по популярности после мундиаля непросто, однако его стали чаще узнавать, подходить на улице и добавлять в соцсети.

Также он отметил, что люди повернулись к футболу лицом благодаря хорошей игре сборной России.

Чемпионат мира по футболу завершился в России 15 июля. Игры приняли 12 стадионов в 11 городах. Чемпионат в России назвали лучшим турниром за всю его историю. Такую оценку 64 проведенным матчам, организации и работе волонтеров дали все: от иностранных болельщиков до руководства FIFA и зарубежных политиков. Точку в российском мундиале поставили Франция и Хорватия. Игра закончилась со счетом 4:2.