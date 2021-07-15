Газзаев призвал не реагировать на провокации во время Олимпиады

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На провокаторов, которые наверняка появятся на Олимпиаде, не следует обращать внимания. Такой совет футбольный тренер и депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире радиостанции "Комсомольская правда" дал спортсменам, которые отправятся на Игры.

Он также заявил, что считает неправильным лишать спортсменов гимна и флага своей страны.

"Конечно, олимпийцы, которые на протяжении четырех лет истязают себя тренировками, готовятся к Олимпийским играм, и сейчас просто запретить (гимн и флаг. – Прим. ред.), мне кажется, тоже это неправильно. Это цель их жизни – завоевать золотую медаль, прославить свою страну, прославить Россию", – сказал Газзаев.

Депутат добавил, что, несмотря на запреты, все понимают, кто победил. Болельщикам это также не помешает поддерживать свою команду.

Он признал, что сейчас мировой спорт превратился в инструмент политического давления. В то же время спортсменам следует думать, как прославить свою страну, свое наследие, свою фамилию.

Российской команде Газзаев пожелал стать олимпийскими чемпионами. Такое достижение – достойный ответ всем критикам и провокаторам.

Ранее в СМИ появилась информация, что ОКР разослал российским спортсменам инструкцию с рекомендованными ответами на острые вопросы. В Кремле подобное поддержали, заявив, что олимпийцам следует придерживаться принципа "спорт вне политики".

