Газзаев призвал не реагировать на провокации во время Олимпиады

Фото: AP Photo/Hiro Komae
На провокаторов, которые наверняка появятся на Олимпиаде, не следует обращать внимания. Такой совет футбольный тренер и депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире радиостанции "Комсомольская правда" дал спортсменам, которые отправятся на Игры.
Он также заявил, что считает неправильным лишать спортсменов гимна и флага своей страны.
"Конечно, олимпийцы, которые на протяжении четырех лет истязают себя тренировками, готовятся к Олимпийским играм, и сейчас просто запретить (гимн и флаг. – Прим. ред.), мне кажется, тоже это неправильно. Это цель их жизни – завоевать золотую медаль, прославить свою страну, прославить Россию", – сказал Газзаев.
Депутат добавил, что, несмотря на запреты, все понимают, кто победил. Болельщикам это также не помешает поддерживать свою команду.
Он признал, что сейчас мировой спорт превратился в инструмент политического давления. В то же время спортсменам следует думать, как прославить свою страну, свое наследие, свою фамилию.
Российской команде Газзаев пожелал стать олимпийскими чемпионами. Такое достижение – достойный ответ всем критикам и провокаторам.
Ранее в СМИ появилась информация, что ОКР разослал российским спортсменам инструкцию с рекомендованными ответами на острые вопросы. В Кремле подобное поддержали, заявив, что олимпийцам следует придерживаться принципа "спорт вне политики".
Российских спортсменов научат отвечать на неудобные вопросы
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