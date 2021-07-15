Матыцин прокомментировал отстранение двух российских пловцов перед Олимпиадой

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал отстранение перед Олимпийскими играми в Токио российских спортсменов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА Новости.

Матыцин выразил надежду, что пловцы все же примут участие в соревнованиях.

"Как бы ситуация не складывалась, нужна юридически основанная позиция. Важный фактор – взаимодействие с Международной федерацией плавания, надеемся, что вопросы решатся успешно и они примут участие (в Олимпийских играх. – Прим. ред.)", – заявил министр.

Накануне стало известно, что Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила Андрусенко и Кудашева за нарушение антидопинговых правил.

Ранее в СМИ появилась информация, что ОКР разослал российским спортсменам инструкцию с рекомендованными ответами на острые вопросы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что рекомендации Олимпийского комитета России по ответам на провокационные вопросы для олимпийцев не помешают.

Перед этим стало известно, что численность иностранных делегаций на ОИ-2020 могут сократить. Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио собирается сократить до 41 тысячи человек общую численность иностранных делегаций, которые прибудут на соревнования из-за рубежа.

