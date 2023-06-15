Чемпионат по конному спорту пройдет на ВДНХ в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На ВДНХ в период с 16 по 18 июня пройдет чемпионат и первенство Москвы по драйвингу. Мероприятия проведут на выводном круге Центра национальных конных традиций, передает портал мэра и правительства столицы.

К турниру присоединятся лучшие спортсмены, представляющие эту дисциплину. Первый день чемпионата посвятят дрессажу – манежной езде в экипаже.

"Это самая элегантная и красивая часть драйвинга. Всадники передвигаются в экипаже на размеченной буквами арене. В состязаниях важно показать съезженность всех лошадей в упряжи. Судьи оценивают правильность и производительность аллюров, а также управляемость при выполнении различных фигур", – говорится в сообщении.

На втором дне состязаний участники займутся марафоном, который будет состоять из двух частей. Соревнование можно назвать кроссом на колесах. Испытания станут проверкой определенных качеств экипажа. Все задания марафона необходимо выполнить за определенное время.

В финальный день чемпионата состоятся состязания по паркуру – аналогу конкура. Вместо препятствий организаторы поставят конусы с шариками, а драйверу, в свою очередь, следует проехать сквозь эти конусы, не сбив шар и не превысив норму времени.

Старт состязаний 16 и 17 июня назначен на 15:00, 18 июня – на 12:00. Вход свободный. Чемпионат организовали Кремлевская школа верховой езды и Федерация конного спорта Москвы.

Ранее сообщалось, что в Центре национальных конных традиций прошел летний сезон на ВДНХ. На историческом выводном кругу выступили коллективы и команды в разных видах конного спорта.