Сборная России по хоккею обыграла чехов на Кубке Первого канала

Фото: ТАСС/ Михаил Терещенко

Сборная России по хоккею по буллитам переиграла команду Чехии в матче второго этапа Еврохоккейтура – Кубка Первого канала. Встреча, состоявшаяся на "ЦСКА-Арене", завершилась со счетом 4:3.

В составе сборной России отличились Андрей Кузьменко (3-я минута), Михаил Григоренко (18) и Игорь Ожиганов (49). У чехов шайбы забросили Лукаш Седлак (22), Томаш Филиппи (36) и Гинек Зогорна (48).

Россияне занимают последнее место в турнирной таблице, набрав два очка в двух матчах. Лидирует с четырьмя очками команда Финляндии, у шведов и чехов по три балла.

В заключительном матче на турнире россияне сыграют с финнами. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" в воскресенье, 15 декабря. Начало – в 16:00.