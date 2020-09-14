Москва 24: как развивается детско-юношеский спорт в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

15 сентября в Общественной палате РФ состоится научно-практическая конференция по совершенствованию модели управления детско-юношеским спортом. В мероприятии примет участие министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Физическая культура и спорт – это основа здоровья, долголетия, положительного психического состояния. Спорт объединяет, сплочает и воспитывает патриотов страны.

Участники пресс-конференции обсудят дополнительное и профессиональное образование, а также возможности, которые есть у молодых спортсменов.

Смотрите трансляцию 15 сентября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться, благодарим за понимание.