Льюис Хэмилтон выиграл тысячную гонку в истории "Формулы-1"

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Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон победил в гонке третьего этапа сезона – Гран-при Китая, которая прошла 14 апреля в Шанхае, передает ТАСС.

Гонка стала 1000-й в истории "Формулы-1".

На втором месте оказался финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Третье место занял немец Себастьян Феттель из "Феррари".

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге.

"Формула-1" (FIA Formula One World Championship) – чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колесами. Проводится он каждый год и состоит из отдельных этапов, имеющих статус Гран-при.

В 2020 году этап чемпионата серии автогонок "Формулы-1" впервые пройдет во Вьетнаме. Примет этап в апреле 2020 года Ханой. Изначально планировалось построить трассу вокруг озера Хоанкьем в центре столицы, однако потом было решено проложить маршрут рядом с национальным стадионом, где дороги шире.