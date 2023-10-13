В программу летней Олимпиады 2028 года включили пять новых видов спорта

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) включил пять новых видов спорта в программу летней Олимпиады 2028 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента МОК Томаса Баха.

В исполкоме утвердили включение в программу игр флаг-футбола, крикета, лакросса, сквоша, а также бейсбола/софтбола. Эти виды спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре. В итоге весь мир увидит культовые виды спорта Соединенных Штатов, уверен Бах.

"Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире. В то же время международные виды спорта придут в Соединенные Штаты", – сказал он.

Летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля. Паралимпиада запланирована на 15–27 августа. Город уже дважды принимал летние игры – в 1932 и 1984 годах. А в самих США летние Игры в последний раз проходили в 1996 году.

Между тем президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков пока не видит перспектив участия наших спортсменов в летних Играх 2024 года в Париже.

МОК может допустить к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии только в нейтральном статусе. Кроме того, они не должны поддерживать СВО, а также не могут быть связаны с вооруженными силами или органами безопасности. Также они не должны иметь никакого отношения к ОКР.

На Олимпиаде-2024 в Париже могут выступить 108 российских спортсменов