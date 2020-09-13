Умер двукратный чемпион Европы Евгений Горстков

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов
Четырехкратный чемпион СССР и двукратный чемпион Европы по боксу Евгений Горстков скончался. Ему было 70 лет, информация о смерти спортсмена появилась на сайте Федерации бокса России.
Горстков в 1978 году стал одним из трех советских боксеров, проводивших в Москве показательные бои с Мохаммедом Али. После окончания карьеры Горстков стал тренировать спортсменов.
"Федерация бокса России выражает глубочайшие соболезнования семье Евгения Николаевича Горсткова, который золотыми буквами вписал себя в историю нашего бокса", – говорится в сообщении организации.
В федерации подчеркнули, что Горстков добился больших успехов на ринге.
Причина смерти Евгения Горсткова в настоящий момент не называется.
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