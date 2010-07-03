ЦСКА обыграл "Динамо" в первом матче полуфинальной серии

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

ЦСКА одержал победу над московским "Динамо" в первом матче полуфинала Западной конференции КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

В составе армейцев шайбы забросили Кирилл Капризов (на 4-й минуте), Михаил Григоренко (19), Линден Вей (30), Никита Нестеров (42). У "Динамо" отличился Михал Чайковски (22).

Второй матч серии до четырех побед пройдет в пятницу на арене ЦСКА.

В другом матче западной конференции СКА с минимальным счетом обыграл ярославский "Локомотив".