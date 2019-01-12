Евгений Плющенко попал в больницу

Российский фигурист попал в одну из столичных больниц. Спортсмен был госпитализирован еще 10 января, но известно об этом стало только сейчас, передает телеканал Москва 24.
По данным СМИ, двукратный олимпийский чемпион пожаловался на резкие боли в спине, после чего его доставили в нейрохирургическое отделение.
Обстоятельства, при которых Плющенко получил травму, пока не ясны. Однако проблемы со спиной у него начались еще шесть лет назад. В итоге он был вынужден пропустить некоторые соревнования. В марте 2017 года фигурист объявил о завершении карьеры.
В больницу спортсмен попал за два дня до годовщины знакомства со своей нынешней супругой Яной Рудковской. Она разместила в соцсетях пост, в котором рассказала, как впервые встретилась с Плющенко на Трафальгарской площади в Лондоне, где он представлял заявку на проведение Олимпиады в Сочи в 2014 году в рамках фестиваля "Русская зима".
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